İki motosiklet art arda devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Oğuz Özcay (31), hayatını kaybetti. Arkadan gelen motosikletin sürücüsü Ramazan Tatar da Özcay'a çarpmamak isterken, aracının devrilmesiyle yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İzmir- İstanbul yolu Işıkkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kemalpaşa yönüne giden Oğuz Öcay, 07 JE 752 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet devrilip, metrelerce sürüklendi. Arkadan gelen Ramazan Tatar da 35 LFU 72 plakalı motosikletiyle Öcay'a çarpmamak için çabalarken, kontrolü yitirdi. Tatar'ın motosikleti de devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Öcay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Tatar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Tatar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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