İki oğlunu öldüren babanın davası

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Aslan Güleryüz'ün, yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslan Güleryüz, müştekiler eşi Songül ve oğlu Orçun Güleryüz ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Heyeti Başkanı Haluk Azkın, sanık Güleryüz'ün çocuklarının kendisinden olmadığı iddiasına ilişkin kriminal laboratuvardan istenen DNA raporunun mahkemeye gönderildiğini belirterek, "Aslan bu çocuklar benden değil diyordun ya. Rapor geldi. Üçünün de testleri yapıldı. Çocuklarının hepsi sendenmiş." dedi.
- Anne sinir krizi geçirdi
Bu sırada araya giren anne Songül Güleryüz, "Ben bunu elli kere söyledim. Gördün mü ben sana söylemedim mi? Utan." diye bağırarak sinir krizi geçirdi.
Bunun üzerine mahkeme başkanı Azkın, anne Songül Güleryüz'ün duruşmadan çıkarılmasına karar verdi.
Sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkinin kararlaştırıldığını belirten Başkan Azkın, Adli Tıp Kurumu'nun 26 Kasım'a randevu tarihi verdiğini tutanağa yazdırdı.
DNA raporuna ilişkin diyecekleri sorulan sanık Aslan Güleryüz, pişman olduğunu söyledi.
Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Metin Aslan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı Aslan ayrıca, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için de Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını istedi.
Söz verilen taraf avukatları da eksik hususların giderilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Aslan Güleryüz'ün cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan verilen randevu tarihinde sevkinin yapılarak rapor aldırılmasına karar verdi.
Sanık Güleryüz'ün tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.
- Kızından sanığa tepki
Duruşmanın bitmesinin ardından izleyici kısmında bulunan Aslan Güleryüz'ün kızı Nur Kıyak, "Allah senin gibi babanın belasını versin. Ben sana 20 yıl 'baba' dedim. Sen benim ağabeylerimden ne istedin." diye bağırdı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aslan Güleryüz'ün 2 oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, bir oğlunu yaraladığı için de "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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