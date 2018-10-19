İki oğlunu öldüren babanın davası

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Aslan Güleryüz'ün, yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslan Güleryüz, müştekiler eşi Songül ve oğlu Orçun Güleryüz ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Haluk Azkın, sanık Güleryüz'ün çocuklarının kendisinden olmadığı iddiasına ilişkin kriminal laboratuvardan istenen DNA raporunun mahkemeye gönderildiğini belirterek, "Aslan bu çocuklar benden değil diyordun ya. Rapor geldi. Üçünün de testleri yapıldı. Çocuklarının hepsi sendenmiş." dedi.

- Anne sinir krizi geçirdi

Bu sırada araya giren anne Songül Güleryüz, "Ben bunu elli kere söyledim. Gördün mü ben sana söylemedim mi? Utan." diye bağırarak sinir krizi geçirdi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Azkın, anne Songül Güleryüz'ün duruşmadan çıkarılmasına karar verdi.

Sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkinin kararlaştırıldığını belirten Başkan Azkın, Adli Tıp Kurumu'nun 26 Kasım'a randevu tarihi verdiğini tutanağa yazdırdı.