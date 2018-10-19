HABER

İki oğlunu öldüren babanın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Aslan Güleryüz'ün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Aslan Güleryüz'ün, yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslan Güleryüz, müştekiler eşi Songül ve oğlu Orçun Güleryüz ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Haluk Azkın, sanık Güleryüz'ün çocuklarının kendisinden olmadığı iddiasına ilişkin kriminal laboratuvardan istenen DNA raporunun mahkemeye gönderildiğini belirterek, "Aslan bu çocuklar benden değil diyordun ya. Rapor geldi. Üçünün de testleri yapıldı. Çocuklarının hepsi sendenmiş." dedi.

- Anne sinir krizi geçirdi

Bu sırada araya giren anne Songül Güleryüz, "Ben bunu elli kere söyledim. Gördün mü ben sana söylemedim mi? Utan." diye bağırarak sinir krizi geçirdi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Azkın, anne Songül Güleryüz'ün duruşmadan çıkarılmasına karar verdi.

Sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkinin kararlaştırıldığını belirten Başkan Azkın, Adli Tıp Kurumu'nun 26 Kasım'a randevu tarihi verdiğini tutanağa yazdırdı.

DNA raporuna ilişkin diyecekleri sorulan sanık Aslan Güleryüz, pişman olduğunu söyledi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Metin Aslan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı Aslan ayrıca, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için de Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını istedi.

Söz verilen taraf avukatları da eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Aslan Güleryüz'ün cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan verilen randevu tarihinde sevkinin yapılarak rapor aldırılmasına karar verdi.

Sanık Güleryüz'ün tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- Kızından sanığa tepki

Duruşmanın bitmesinin ardından izleyici kısmında bulunan Aslan Güleryüz'ün kızı Nur Kıyak, "Allah senin gibi babanın belasını versin. Ben sana 20 yıl 'baba' dedim. Sen benim ağabeylerimden ne istedin." diye bağırdı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aslan Güleryüz'ün 2 oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, bir oğlunu yaraladığı için de "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
Efsane 'Cumhuriyet' fotoğrafındaki kişi Gülse Birsel’in dedesinin kuzeni çıktı!Efsane 'Cumhuriyet' fotoğrafındaki kişi Gülse Birsel’in dedesinin kuzeni çıktı!
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı varCumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 oğlunu öldüren Aslan Güleryüz dava

En Çok Okunan Haberler

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

İlginizi Çekebilir

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan Danıştay'ın 'Andımız' kararı hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı'dan Danıştay'ın 'Andımız' kararı hakkında flaş açıklama

Sakarya'daki lisede büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi

Sakarya'daki lisede büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi

Efsane 'Cumhuriyet' fotoğrafındaki kişi Gülse Birsel’in dedesinin kuzeni çıktı!

Efsane 'Cumhuriyet' fotoğrafındaki kişi Gülse Birsel’in dedesinin kuzeni çıktı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Beylikdüzü'nde toprak kayması! Bir işçi toprak altında kaldı

Beylikdüzü'nde toprak kayması! Bir işçi toprak altında kaldı

Zonguldak'ta korkunç olay! Bu halde buldular

Zonguldak'ta korkunç olay! Bu halde buldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.