İki oğlunu öldüren babaya iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA-ÜSKÜDAR'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın suç tarihinde ve suçu izleyen günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı sunduğu esas hakkındaki mütalaada sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz ve müşteki Songül Güleryüz, Nur Güleryüz ile tarafların avukatları katıldı.

ADLİ TIP'TAN AKIL SAĞLIĞI TAM RAPORU

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından sanığın akli dengesine ilişkin hazırlanan raporun geldiği tutanaklara yazıldı. Raporda sanığın suç tarihinde ve suçu takip eden günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu tespitine yer verildi.