İKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABAYA İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YIL CEZA VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan Aslan Güleryüz, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "Alt soydan yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçun işleniş biçimini ve sanığın suçtan sonraki davranışlarını gerekçe göstererek cezalarda herhangi bir indirime gitmedi. Karar öncesi son sözleri sorulan Aslan Güleryüz, "Ben bu işi isteyerek yapmadım. Çok pişmanım. Bu olaya neden olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz'dür" dedi.

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Aslan Güleryüz katıldı. Güleryüz'ün eşi Songül Güleryüz ve kızı Nur Güleryüz de müşteki sıfatı ile duruşmada hazır bulundu.

SON SÖZLERİ SORULAN GÜLERYÜZ: ÇOK PİŞMANIM'

Son savunması sorulan Aslan Güleryüz, yargılama aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Pişmanım" dedi. Ardından karar verileceği söylenerek son sözleri sorulan Güleryüz, "Ben bu işi isteyerek yapmadım. Çok pişmanım. Bu olaya neden olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz'dür" dedi.