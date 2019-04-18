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İKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABAYA İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YIL CEZA VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan Aslan Güleryüz, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "Alt soydan yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan Aslan Güleryüz, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "Alt soydan yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçun işleniş biçimini ve sanığın suçtan sonraki davranışlarını gerekçe göstererek cezalarda herhangi bir indirime gitmedi. Karar öncesi son sözleri sorulan Aslan Güleryüz, "Ben bu işi isteyerek yapmadım. Çok pişmanım. Bu olaya neden olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz'dür" dedi.

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Aslan Güleryüz katıldı. Güleryüz'ün eşi Songül Güleryüz ve kızı Nur Güleryüz de müşteki sıfatı ile duruşmada hazır bulundu.

SON SÖZLERİ SORULAN GÜLERYÜZ: ÇOK PİŞMANIM'
Son savunması sorulan Aslan Güleryüz, yargılama aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Pişmanım" dedi. Ardından karar verileceği söylenerek son sözleri sorulan Güleryüz, "Ben bu işi isteyerek yapmadım. Çok pişmanım. Bu olaya neden olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz'dür" dedi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Mahkeme, oğulları Ahmet Güleryüz ve Onur Güleryüz'ü öldüren Aslan Güleryüz'ü, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

YARALAMA SUÇUNDAN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ
Mahkeme, oğlu Orçun Güleryüz'ü yaralayan Aslan Güleryüz'e, "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırdı. Suçun, teşebbüs aşamasında kaldığını gerekçe gösteren mahkeme, sanığı üst sınır olan 20 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK CEZALARDA İNDİRİME GİDİLMEDİ
Suçun işleyiş biçimi, suçtan sonraki davranışları, yargılama sürecinde gözlenen halini gerekçe gösteren mahkeme, sanığın bu cezalarında herhangi bir indirime gitmedi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldürdüğü, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaraladığı belirtiliyor.
İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Orhun'a yönelik eyleminden dolayı "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı da, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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