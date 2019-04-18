HABER

İki oğlunu öldüren babaya indirimsiz ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Aslan Güleryüz, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Sanık Güleryüz'ün geçmişini, suç işleyiş biçimini, suçtan sonraki davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti, cezalarında indirim uygulamadı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aslan Güleryüz, "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslan Güleryüz ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorular Güleryüz, "Ben bu işi isteyerek yapmadım. Çok pişmanım. Bu olaya sebep olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz'dür." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Aslan Güleryüz'ü oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü öldürdüğü gerekçesiyle "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Aslan Güleryüz'ün, oğlu Orçun Güleryüz'ü de kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın geçmişini, suç işleyiş biçimini, suçtan sonraki davranışlarını ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti, bu nedenle cezalarında indirim uygulamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aslan Güleryüz'ün 2 oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, bir oğlunu yaraladığı için de "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

PARTNERGörenler tanıyamadıGörenler tanıyamadı
Kars ve Ardahan'da kar yağışıKars ve Ardahan'da kar yağışı
350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 oğlunu öldüren baba Aslan Güleryüz karar Üsküdar

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

Zayıflamak isterken ölümden döndü!

İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

İznik'te endişelendiren görüntü! Eğer önüne geçilmezse...

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.