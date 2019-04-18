İki oğlunu öldüren babaya indirimsiz ceza

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aslan Güleryüz, "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslan Güleryüz ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorular Güleryüz, "Ben bu işi isteyerek yapmadım. Çok pişmanım. Bu olaya sebep olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz'dür." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Aslan Güleryüz'ü oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü öldürdüğü gerekçesiyle "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Aslan Güleryüz'ün, oğlu Orçun Güleryüz'ü de kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın geçmişini, suç işleyiş biçimini, suçtan sonraki davranışlarını ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti, bu nedenle cezalarında indirim uygulamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aslan Güleryüz'ün 2 oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, bir oğlunu yaraladığı için de "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

