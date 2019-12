İki öğrencinin öldüğü kazada acı detay

Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde devrilen öğrenci servisinde ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz’ın (16), hazırlık sınfında dönem birincisi olduğu ve yurt dışı eğitim programı Erasmus'a gitmeye hak kazandığı ancak ailesini bırakmamak için gitmediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine giden Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı öğrenci servis minibüsüne arkadan bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen minibüs başka bir otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 10 öğrencinin yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

DÖNEM BİRİNCİSİYDİ

Kazada hayatını kaybeden öğrencilerden Batuhan Yılmaz’ın hazırlık sınıfı dönem birincisi olduğu ve okulu temsilen yurt dışı eğitim programına hak kazandığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın ailesini bırakmak istemediği için yurt dışına gitmediği öğrenildi. Liselinin okul dönemi başında da

Terme'deki okul pansiyonuna yerleştiği ancak bir gece kaldıktan sonra ailesinin yanında kalmak için servis minibüsünü kullanmaya başladığı bildirildi.

OKULDA HÜZÜN

Yılmaz’ın eğitim gördüğü okulda da bu sabah hüzün vardı. Cenaze namazı için camiye gelen arkadaşları, Batuhan’ın çok çalışkan olduğunu anlattı. Bir arkadaşı, "Büyük hedefleri vardı, çok çalışkan biriydi. Hatta başarısından dolayı dönem birincisi oldu. İsteği her bölümü kazanacak biriydi. Futbolu da çok seviyordu" dedi. Öğretmenleri ise başarısından dolayı Batuhan’ın Erasmus Projesi'ne katılmaya hak kazandığını ancak liselinin "Ailemi bırakıp gitmek istemiyorum, şu an hazır değilim" dediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI