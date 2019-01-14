HABER

İki öğretmenin 'imar affı' uyanıklığı tutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:59 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görevli 2 öğretmen, lojman olarak kullanmaları için kendilerine tahsis edilen Hazine arazisi üzerindeki gecekonduyu, imar barışından yararlanarak, üzerlerine geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla görevden alındı.

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görevli 2 öğretmen, lojman olarak kullanmaları için kendilerine tahsis edilen Hazine arazisi üzerindeki gecekonduyu, imar barışından yararlanarak, üzerlerine geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla görevden alındı. Yalıkavak Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler B.T ve F.A., 2018 Nisan ayında kendilerine lojman olarak, geçici süreyle tahsis edilen gecekonduyu, iddiaya göre imar barışından yararlanarak üzerlerine geçirmek istedi. İki öğretmen, internet üzerinden 'gerçeğe aykırı beyanda' bulunarak, yapı kayıt belgesini aldı. Durumdan haberdar olan Bodrum Kaymakamlığı, 2 öğretmeni hemen görevlerinden uzaklaştırararak, soruşturma başlattı. Soruşturmada müfettiş atanacağı öğrenildi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Edirne'de pet şişe getirene, bez torba hediyeEdirne'de pet şişe getirene, bez torba hediye
Metin Şentürk: 31 Mart engellerin kaldırılması için milat olsunMetin Şentürk: 31 Mart engellerin kaldırılması için milat olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Trump'a tepki

AK Parti'den Trump'a ilk tepki: Hastalıklı...

Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

İsmail'in Yeri et lokantasının sahibi tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Ünlü et lokantası sahibinin ifadesi ortaya çıktı! Teslim olmuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.