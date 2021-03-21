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İki olay arasındaki benzerlik çifte cinayeti ortaya çıkardı

21.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da evinde ölü bulunan kadının ziynet eşyaları için öldürüldüğünü belirleyen polis, araştırmayı derinleştirince iki yıl önce işlenen başka bir cinayeti de çözdü.

Antalya’da evinde ölü bulunan kadının ziynet eşyaları için öldürüldüğünü belirleyen polis, araştırmayı derinleştirince iki yıl önce işlenen başka bir cinayeti de çözdü. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
17 Mart günü Elmalı ilçesinde Kapmescit Mahallesi Avdanlar Sokak’ta çatıda gezen şüpheli şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, pencerenin camını kırarak eve girdiğinde Kamile Saraç (57) isimli kadını hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan incelemede evin tavanındaki kapağın açık olduğu, çatıdaki kiremitlerin kırılarak ikamete girildiği belirlendi. Kamile Saraç’ın yapılan otopsisinde boyun kısmına yapılan bası sonucu öldüğü tespit edilince Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan araştırmada cinayeti Uğur K.’nin (31) işlediği tespit edildi. Şüpheli, Elmalı ilçesi Kuzköy Mahallesi’nde babasına ait ikamette yakalandı. Uğur K., ifadesinde Kamile Saraç’ı boğarak öldürdüğünü, sobalı odanın içindeki halının altından bin liradan fazla parasını aldığını ve evde yangın çıkarmaya çalıştığını itiraf etti.

Ekinci cinayet ortaya çıkartıldı
Olayla ilgili Uğur K.’nin işlemleri südüğü sırada 14 Ocak 2018 tarihinde Elmalı ilçesi Kapmescit Mahallesi Dr. Ömer Efendi Sokak’ta yangın neticesi kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen Şerife Sönmez’in (96) evde ölü bulunması olayıyla son olay arasında benzerlik bulunduğu tespit edildi. Uğur K. yapılan görüşmede, 2018 yılında meydana gelen olayda ölen Şerife Sönmez’in ikametine hırsızlık amaçlı Ali K. (38) ile birlikte girdiklerini söyledi. Uğur K., Şerife Sönmez’in olay sırasında uyuduğunu, Ali K’nin kadının yatağının altından içinde para olan keseyi aldığını, bu sırada kadının uyanarak bağırmaya başladığını, Ali K.’nın elleriyle kadının ağzını kapatarak boğazını sıkmaya başladığını, kadının hareketsiz kalarak yere yığıldığını, sonra Ali K.’nin evin içerisinde bulunan elektrikli sobayı devirerek ikamet içerisinde yangın çıkardığını, daha sonra evden para kesesini de alarak kaçtıklarını itiraf etti. Kese içerisinde 3 bin 750 TL olduğunu söyleyen Uğur K., bu paranın bin TL’sini kendisinin, 2 bin 750 TL’sini Ali K’nın alarak paylaştıklarını anlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından diğer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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