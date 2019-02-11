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İki ölümlü kazadan saniyeler önce yaşanan detay

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

Eskişehir’de geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen ve baba ve oğlunun aynı araçta hayatını kaybettiği trafik kazası öncesi güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaya kontrolsüz bir şekilde yola çıkan başka bir aracın sebep olduğu iddia edildi.Geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında, aynı araçta bulunan baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralanmıştı.

İki ölümlü kazadan saniyeler önce yaşanan detay

Eskişehir’de geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen ve baba ve oğlunun aynı araçta hayatını kaybettiği trafik kazası öncesi güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazaya kontrolsüz bir şekilde yola çıkan başka bir aracın sebep olduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında, aynı araçta bulunan baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralanmıştı. Eskişehir Alpu karayolunda meydana gelen kazada, hafif ticari aracın karşı şeride geçerek tır ile çarpışması sonucu sürücü İlhan Sır ve oğlu Muhammed Sır (26), kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetmişti.
Olay sonrası sosyal medyaya da yansıyan bölgedeki bir güvenlik kamerası görüntüsü izleyenlerde büyük bir şaşkınlık uyandırdı. Kaza anından bir kaç saniye öncesini gösteren güvenlik kamerası görüntüsünde 26 EB 493 plakalı İlhan Sır iradesindeki hafif ticari aracın, yola aniden çıkan bir jeep çarpmamak için sola doğru direksiyon kırınca karşı şeride geçtiği ve tırla çarpıştğı anlaşılıyor.

İki ölümlü kazadan saniyeler önce yaşanan detay

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