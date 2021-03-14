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  4. İki otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı

14.03.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Mimarsinan Caddesi’nde meydana geldi. F.T. idaresindeki otomobil ile S.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri savrularak metrelerce sonra durabildi. Kazada her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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