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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Veli Kabay (42) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Veli Kabay (42) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Yeşilova- Burdur yolunda meydana geldi. Veli Kabay yönetimindeki 32 LR 437 plakalı otomobille Osman Peker'in kullandığı 15 LK 070 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Veli Kabay olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü Osman Peker (59) ile eşi Kıymet Peker, kayınpederi Abdurrahman Yüksel ve kayınvalidesi Anakadın Yüksel yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anakadın Yüksel'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıİki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıİki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıİki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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