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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 02:17 | Son Güncelleme

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Hamza Karaokay (39) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA’nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Hamza Karaokay (39) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kozan Karayolu Mercimek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hamza Karaokay yönetimindeki 01 AAE 148 plakalı otomobil ile Ramazan Küçükateş (62) idaresindeki 01 ABE 688 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile Ramazan Tüzün, Sefa Öztürk, Yakup Küçükateş ve Kadriye Erkuş, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hamza Karaokay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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