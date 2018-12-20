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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 21:36 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Bartın yolunun Karakoç köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki 67 ZT 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ertan Özfındık(58) yönetimindeki 74 AT 779 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetyle Ertan Özfındık’ın kullandığı otomobilin tavanı koparak hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Ertan Özfındık, Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ertan Özfındık’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer araç sürücüsünün ise kazada yaralanmadığı öğrenildi.

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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralıİki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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