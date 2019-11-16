HABER

İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 22:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.Kaza, Gaziantep-Nizip D 400 karayolunun Türkyurdu mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Gaziantep’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep-Nizip D 400 karayolunun Türkyurdu mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Nizip istikametinden Gaziantep istikametine seyreden H.Ş. idaresindeki 63 HT 437 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, Gaziantep’ten Nizip istikametine ilerleyen K.A. idaresindeki 06 AZR 44 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde bulunan C.Ş., E.Ş., A.Ş., B.Y., H.Y., K.A., H.Ş., İ.Ş., E.Y. ve Z.Y., yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti
Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, kayboldu!Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, kayboldu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

G.Saray'dan Falcao açıklaması

G.Saray'dan Falcao açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu

Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, kayboldu!

Son dakika! Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Son dakika: Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

Son dakika: Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.