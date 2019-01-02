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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 21:54 | Son Güncelleme

** Kaza yapan araçtaki köpeğin kazanın şokuyla titrediği görüldü MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

** Kaza yapan araçtaki köpeğin kazanın şokuyla titrediği görüldü
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sürücülerden birine ait köpeğin yaşadığı kazanın şokuyla titrediği görüldü.
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Hisarönü Mahallesi yakınlarında Datça- Marmaris Karayolu'nda meydana geldi. Marmaris yönüne gelen Nazmi Alaç Alataş (39) yönetimindeki 34 SB 5211 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Osman Akman'ın kullandığı 48 SM 713 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Kazayı gören diğer araçların sürücülerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobillerinde sıkışan her iki sürücüyü kurtardı. Alataş'ın köpeği 'Jack' de araçtan çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Jack'in yaşadığı kazanın şokunu atamadığı görüldü. Oldukça korkan ve titreyen köpeği sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar, Alataş'ın eşini telefonla aradı. Alataş'ın ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, Jack'i jandarmaya teslim ettiklerini iletti. Korkulu gözlerle etrafı izleyen sevimli köpek, karakola götürüldü.

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