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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:49 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da hareket halindeki otomobil, önündeki otomobile çarptı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da hareket halindeki otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün gece kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Büyükkavaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Tuncay Çetin yönetimindeki 44 PS 959 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Nedim Gülmez'in kullandığı 35 AEU 14 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri Nedim Gülmez ve Tuncay Çetin yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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