İki otomobil çarpıştı: 3 ağır yaralı

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bozdoğan- Yazıkent karayolu Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Bozdoğan'dan Yazıkent yönüne giden Hüseyin Demir yönetimindeki 09 PM 377 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Güven Demir yönetimindeki 34 BB 2500 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Güven Demir'in kullandığı otomobil devrildi.

Kazada, sürücüler Güven Demir, Hüseyin Demir ve Halil Çınaroğlu ağır yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından da Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hüseyin Demir ve Halil Çınaroğlu'nun üyesi oldukları AK Parti Bozdoğan İlçe Yönetim Kurulu'nun toplantısından dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

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