İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan T.T. (57) yönetimindeki 45 C 4620 plakalı otomobil, aynı yönde seyrettiği M.A. (51) idaresindeki 45 E 3980 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarına savrulurken, kazada sürücü M.A. ve aynı otomobilde bulunan B.A.K. (57), F.F.K. (48) yaralandı. Diğer sürücü T.T. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları Saruhanlı Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan B.A.K.’nin hayati tehlikesi devam ederken, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

