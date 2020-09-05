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İki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı, bir kişi bagajdan fırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Adana’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralanırken, güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen olayda 1 kişinin çarpışmanın etkisiyle bagajdan fırladığı görüldü.Kaza, Çukurova ilçesinin Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.

Adana’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralanırken, güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen olayda 1 kişinin çarpışmanın etkisiyle bagajdan fırladığı görüldü.
Kaza, Çukurova ilçesinin Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Ali Seyfi Çağlar idaresindeki 01 ADN 628 plakalı otomobille karşı yönden gelen Rümeysa Yıldırım yönetimindeki 23 KB 589 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yıldırım’ın aracında bulunan 1 kişi bagaj kapağının açılması sonucu yola fırladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Yıldırım’ın kullandığı araçta 2’si çocuk İsminur, Azra, Ayşe, Abdullah ve Elzem Koç yaralandı. Ali Seyfi Çağlar’ın kullandığı araçta ise yanında bulunan Günnür Özdemin’in ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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