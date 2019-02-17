İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Çine ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hafifi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla karayolu Çine- Karpuzlu kavşağında meydana geldi. Karpuzlu’dan gelerek Aydın-Muğla karayoluna çıkmak isteyen İzzet Özçınar yönetimindeki 09 EH 948 plakalı otomobil ile Çine yönüne giden Gülay Uzunova yönetimindeki 09 PB 807 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobillerdeki İzzet Özçınar, Nedret Özçınar, Gülay Uzunova, Mehmet Uzunova, Ayşe Uzunova, Neriman Uzunova, Ege Uzunova ve Burak Kaan Uzunova yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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