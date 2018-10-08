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İki otomobil çarpıştı: Gezgin çifti öldü, Derin çifti yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, biri karşı şeride geçen 2 otomobilin çarpıştığı kazada Ramazan Gezgin (61) ve eşi Cemile Gezgin (61) öldü.

İki otomobil çarpıştı: Gezgin çifti öldü, Derin çifti yaralı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, biri karşı şeride geçen 2 otomobilin çarpıştığı kazada Ramazan Gezgin (61) ve eşi Cemile Gezgin (61) öldü. Karşı şeride geçerek Gezgin çiftinin aracına çarpan otomobilde ise sürücü Ali Derin (62) ve eşi Birsen Derin (60) yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Bergama- Dikili Karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. İzmir il merkezinde yaşayan, Dikili ilçesindeki yazlığına eşi Birsen Derin ile birlikte giden Ali Derin, yönetimindeki 45 VD 645 plakalı otomobillin kontrolünü yitirdi. Derin'in kullandığı otomobil, refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte, Ramazan Gezgin yönetimindeki 45 VT 901 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Ali Derin, eşi Birsen Derin, diğer otomobil sürücüsü Ramazan Gezgin ve Gezgin'in eşi Cemile Gezgin kanlar içinde kaldı. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemile Gezgin'in öldüğü belirlendi. Ramazan Gezgin'in ise kalbinin durduğu tespit edildi. Yapılan müdahaleyle Ramazan Gezgin'in kalbi tekrar çalıştırıldı. Ramazan Gezgin, Ali Derin ve Birsen Derin, ambulansla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Gezgin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Cemile Gezgin'in otomobilde sıkışan cesedi, AKS 110 ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve morga kaldırıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Gezgin çiftinin, Dikili'deki yazlıklarından döndüğü öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İki otomobil çarpıştı: Gezgin çifti öldü, Derin çifti yaralıİki otomobil çarpıştı: Gezgin çifti öldü, Derin çifti yaralıİki otomobil çarpıştı: Gezgin çifti öldü, Derin çifti yaralıİki otomobil çarpıştı: Gezgin çifti öldü, Derin çifti yaralı

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