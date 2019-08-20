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İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi, Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi.

İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi, Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. TOKİ Kavşağında yaşanan kazada, Ali D. idaresindeki 20 ABF 673 plakalı otomobil, kavşakta Çetin Ç. yönetimindeki 20 NK 353 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 20 NK 353 plakalı otomobil taklalar atarak karşı şeride geçip kaldırımda ters bir şekilde durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Çetin Ç. ekipler tarafından çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, otomobiller ise hurdaya döndü. Büyük bir korku ve paniğinde yaşandığı kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

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