İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Mesut MADAN- Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR’un Bucak ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mehmet Ali Özkaran (53) yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun Bucak ilçesine bağlı Kargı Tüneli mevkii yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Özkaran’ın kullandığı 03 ABD 965 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Muharrem Ercan Gürkaynak’ın (50) kullandığı 07 ADU 892 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de demir yığını halinde dönüştüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede sürücülerden Mehmet Ali Özkaran’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki Niyazi Tekeş, Dursun Tuba Tekeş ile Abdülkerim Tekeş ve Nazike Nisa Tekeş adlı çocuklar ve diğer aracın sürücüsü Muharrem Ercan Gürkaynak yaralandı.

İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Niyazi Tekeş, Dursun Tuba Tekeş, Abdülkerim Tekeş ve Nazike Nisa Tekeş Antalya’daki hastanelere, Muharrem Ercan Gürkaynak ise Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Isparta- Antalya karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sonucu ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma südrdürülüyor.