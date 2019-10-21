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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 19:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada mahalle muhtarı Halil İbrahim Eren (62) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.  Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Orhaneli İlçesi, Orhaneli-Harmancık Karayolu üzerinde meydana geldi.

Osman SAK/ORHANELİ (BURSA), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada mahalle muhtarı Halil İbrahim Eren (62) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Orhaneli İlçesi, Orhaneli-Harmancık Karayolu üzerinde meydana geldi. Harmancık'tan Orhaneli istikametine giden Kusumlar Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Eren yönetimindeki 16 N 3447 plakalı otomobil, viraja geldiği sırada kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Engin Bayer (43) yönetimindeki 16 AAP 515 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobillerde bulunan Halil İbrahim Eren, Mazhar Uğur (70), Hatice Uğur (55) ile Engin Bayer, Sema Aydın (30) ve Eslay Sevinç Bayer (14) bulundukları araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Muhtar Halil İbrahim Eren hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer 5 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

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