HABER

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 21:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Başdervişli Mahallesi’nde meydana geldi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Başdervişli Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet I. yönetimindeki 46 AC 512 plakalı otomobil ile Zülküf U. (43) yönetimindeki 07 LV 499 plakalı otomobil virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil içerisinde bulunan ailelerden 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Zülküf U. (43), H.I. (5) Güllü I.(55) Tülay U. (41) R.U. (9) S.U.(12), S.I.(12), E.U.(15), A.I.(12) Mehmet I. (40), M.I. (15), Melisa U. (19), M.I. (7) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulunduKayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu
Çorum’da 4 ev yandıÇorum’da 4 ev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.