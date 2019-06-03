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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.  Kaza, saat 13.30 sıralarında Adana- Toprakkale yolu Beşevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Adana- Toprakkale yolu Beşevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Özispir yönetimindeki 01 DSC 66 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsmail Kalli yönetimindeki 80 FM 336 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, iki otomobilde ekin tarlalarına savrulurken, sürücüler Özispir ve Kalli ile araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Kalli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise yolda temizlik çalışması yaptı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

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