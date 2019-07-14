İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, halk arasında 'Ölüm Yolu' diye adlandırılan Kandıra yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobillerden birinin sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde, Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye mevkisinde meydana geldi. İzmit'ten Kandıra yönüne giden Adem Cansız yönetimindeki 41 NS 656 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 DG 437 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından 41 DG 437 plakalı aracın sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan Adem Cansız ile çocukları İclal (3) ve Sümeyye (11) olay yerindekilerin yardımıyla içeriden çıkarılırken, sürücünün eşi Fatma Cansız ve akrabaları Hayri Cansız ise itfaiye ekiplerince içeriden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kandıra yolu çift yönlü olarak yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik, kaza yapan iki otomobilin kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Jandarma, kaçan sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

