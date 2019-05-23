İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gönültaş Caddesi üzerinde Enes B. idaresindeki 44 PD 612 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serkan K. yönetimindeki 44 PN 406 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Serkan K. ile birlikte H.K. ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

