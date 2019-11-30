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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi istikametinden, Çapaklı Mahallesi istikametine gitmekte olan C.U. (26) idaresindeki 45 HC 0878 plakalı otomobil, karşı yönden gelen V.Ş. (52) yönetimindeki 45 LC 836 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve 45 HC 0878 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.A.(46) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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