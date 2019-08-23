İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Şarköy yolu üzeri Sağlamtaş Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Bülent Ç. yönetimindeki 41 NK 268 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Yaşar K. idaresindeki 59 SB 584 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Hatice Değirmenci, Mehmet Değirmenci, Nermin Çankal ve Kadir Çankal yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



