HABER

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Dinar- Çay karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Dinar'a bağlı Ergenli köyünden ilçe merkezine doğru giden Kanber Şahin (19) yönetimindeki 35 AJ 8335 plakalı otomobille Cumali Topak (79) yönetimindeki 33 B 4400 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Kanber Şahin ile dedesi Kanber Şahin (69) ve Muhammet Şahin (14), Özlem Şahin (50), Cumali Topak ve Güledal Topak (76) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Kanber Şahin ve Özlem Şahin'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
Genç kız uyuşturucu ticaretinden gözaltındaGenç kız uyuşturucu ticaretinden gözaltında
6 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar6 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.