HABER

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 01:56 | Son Güncelleme

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 8 kişi yararlandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 8 kişi yararlandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden tesadüf eseri geçen İHA muhabiri ve Acil Tıp Teknisyeni olan eşi Esra Göktürk yaptı.
Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun K.’nın kullandığı 06 FN 0023 plakalı otomobil ile Alaaddin E.’nin kullandığı 06 BBK 954 plakalı otomobil Sarmaşa Köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta savruldu. Kazada araçlarda bulunan Hüseyin K., Harun K., Songül K., Elifnaz K., Rıza E., Alaaddin E., Gülden Ö. ve Selma K. yaralandı. Yaralılara ilk müdehaleyi tesadüfen olay yerinden geçmekte olan İHA muhabiri ve ATT olan eşi yaptı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Çorum-Osmancık yolu araçların olay yerinden kaldırilmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
El freni çekilmeyen otomobil limana düştüEl freni çekilmeyen otomobil limana düştü
Düğün sonrası dehşeti yaşadılar 10 yaralıDüğün sonrası dehşeti yaşadılar 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

İmamoğlu, HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü

İmamoğlu, HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.