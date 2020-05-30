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  4. İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 07:52 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücülerinden biri 135 promil alkollü çıktı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. İzmir yönünden Uşak yönüne giden Mehmet P. yönetimindeki otomobil, D300 karayoluna bağlanmak isteyen H.U. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Mehmet P. yönetimindeki otomobil, yaklaşık 100 metre savrulup, şarampolde durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Mehmet P. ile diğer araçtaki E.A. hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde sürücülerden H.U.'nun 135 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

(DHA)

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