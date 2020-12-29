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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

29.12.2020 18:26 | Son Güncelleme:
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Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Göktürk Caddesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Göktürk Caddesi Kavşağı’nda meydana geldi. K.A. idaresindeki 78 SJ 708 plakalı Opel marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen P.G.Ö. idaresindeki 34 BY 0356 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada 34 HY 0356 plakalı otomobilde bulunan E.A. (30) ve D.D. (34) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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