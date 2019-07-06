İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kavşağa girmeye çalışan otomobile ana yolda ilerleyen başka bir araç çarptı. Biri çocuk 5 kişinin yaralandığı kazada otomobiller kullanılmaz hale geldi.

Kaza, Zonguldak - Ereğli karayolunun Kandilli yol ayrımı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Serap D. (42) idaresindeki 41 HG 715 plakalı aracı ile park yerinden çıkıp kavşağa girmeye çalıştığı sırada Ereğli istikametine ilerleyen İsa C. idaresindeki 67 LJ 341 plakalı cip çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 41 HG 715 plakalı araçta bulunan Fırat (13), Ece (20), Yaren D. (23) yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 2 ayrı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza yapan otomobiller çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.