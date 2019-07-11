İki otomobil kavşakta çarpıştı: 7 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Sapanca İlçe Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Suudi Arabistan vatandaşı Mostafa Alshoweyer yönetimindeki 54 ABD 617 plakalı otomobil ile Begüm Alakuş'un kullandığı 34 FE 5321 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Alakuş'un otomobili çarpmanın etkisiyle ters döndü. Ters dönen araçtaki yaralılar çevredekiler ve ekipler tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada Begüm Alakuş, çocukları Ekin (4) ve Kenan Alakuş ile diğer aracın sürücüsü Mostafa Alshoweyer ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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