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  4. İki otomobil köprü çıkışında kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

İki otomobil köprü çıkışında kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 01:18 | Son Güncelleme

Karaman’da iki otomobilin köprü çıkışında kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 21.45 sıralarında Gevher Hatun Mahallesindeki Piri Reis Köprülü kavşakta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ş.K (22), yönetimindeki otomobil ile A.M.E (26) idaresindeki otomobil köprü çıkışında kafa kafaya çarpıştı.

Vatandaşların kazayı 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine varan polis ekipler, tedbir amaçlı köprüyü iki yönden trafiğe kapattı.

Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan H.İ.Ö (24), M.Y. (24), H.A.E (27) ve 8 aylık C.E., yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından köprü yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman trafik kazası

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