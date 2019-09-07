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İki otomobile çarparak durabildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarparak durabildi.

İki otomobile çarparak durabildi: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Ali T. idaresindeki 34 TT 3115 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak, önce Rahmi K’nin kullandığı 16 TCL 57 plakalı otomobile, ardından Gökhan K. idaresindeki 16 EN 038 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici marifetiyle çekilirken, soruşturma sürüyor.

İki otomobile çarparak durabildi: 1 yaralı

İki otomobile çarparak durabildi: 1 yaralı

İki otomobile çarparak durabildi: 1 yaralı

İki otomobile çarparak durabildi: 1 yaralı

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