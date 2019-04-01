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İki otomobili 15 yükseklikten düşmekten korkuluklar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 20:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta çarpışan iki otomobil, 15 metre yükseklikten düşmekten beton korkuluklar ve telefon trafosuna çarparak durabildi.

İki otomobili 15 yükseklikten düşmekten korkuluklar kurtardı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta çarpışan iki otomobil, 15 metre yükseklikten düşmekten beton korkuluklar ve telefon trafosuna çarparak durabildi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Kilimli istikametine giden Mesut Ş. yönetimindeki 67 DB 002 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde dönüş yapmak isteyen Alihan A.’nın (22) kullandığı 06 HZM 76 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil kaldırıma çıkarak beton korkuluk ve telefon trafosuna çarparak durabildi. Otomobiller, 15 metre yükseklikten düşmekten son anda kurtuldu. Kazada sürücülerden Alihan A. ve yanında bulunan Bahri K. (19) yaralandı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu yaralılar ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İki otomobili 15 yükseklikten düşmekten korkuluklar kurtardıİki otomobili 15 yükseklikten düşmekten korkuluklar kurtardıİki otomobili 15 yükseklikten düşmekten korkuluklar kurtardıİki otomobili 15 yükseklikten düşmekten korkuluklar kurtardı

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