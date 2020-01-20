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  4. İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.
Kaza, 17 Ocak'ta Yenişafak Mahallesi, 1027 Sokak girişindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Necat K.'nin kullandığı 34 GB 1181 plakalı otomobil, Umut K, yönetimindeki 20 V 5181 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Necat K.'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki bir işyerinin önündeki saksılara çarparak durabildi. Kazada yaralanan her iki otomobil sürücüsü ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
FOTOĞRAFLI

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

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