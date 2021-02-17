HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

17.02.2021 11:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da ışıksız kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Alitaşı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Adıyaman’da ışıksız kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Alitaşı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Çelenk yönetimindeki 02 HY 990 plakalı Renault marka otomobil ile İbrahim Çoşkun’un kullandığı 31 VT 033 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka otomobil 180 derece döndü. Sürücülerin kavşağı kontrol etmeden ilerlemesi nedeniyle meydana gelen kazada Hyundai marka otomobilde bulunan bir kadın başından hafif şekilde yaralandı. Yaşanan bu kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili polis ekipleri tutanak tuttu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyorMutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor
Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti İstanbul'da da başladı

İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Son Dakika! Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım, kafasından vurulmuş

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucudan gözaltı

'Komünist Başkan'ın kardeşine uyuşturucudan gözaltı

Manisa'da ilginç olay: Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor

Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.