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İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 11:55 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada yaralanan olmazken, kavşakta sık sık kaza olduğunu belirten esnaf, yetkililerden önlem almasını istedi.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Altay Mahallesi Yedieylül Yolu ile Piyaleoğlu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Altay Meydanı'ndan Atatürk Bulvarı yönüne ilerleyen 45 ZB 4916 plakalı otomobile, Piyaleoğlu Caddesi'nden aşağıya doğru seyreden 45 ZB 3287 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin prestij caddeler kapsamında yenilediği bu noktada çok sayıda kaza meydana geldiğini söyleyen çevredeki esnaf, yolda bir an önce tedbir alınması gerektiğini yineledi.

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