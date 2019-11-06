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İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:26 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Öztürk (35) yönetimindeki 06 BZ 4470 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Caddesi'nden gelip Mimar Sinan Caddesi'ne çıkan Nebahat Yücedağ (32) yönetimindeki 01 NH 164 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mehmet Öztürk yaralandı. Öztürk, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bu arada çevre sakinleri, kavşakta sürekli kaza olduğunu ve yetkililerden bu duruma çözüm bulmasını istedi.

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