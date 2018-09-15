İki otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Alperen Bayram'a (16) otomobil çarptı, arkadan gelen başka bir otomobil ise gencin üzerinden geçti. Ağır yaralanan Bayram, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ankara istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Selçuk D.(40) yönetimindeki 66 HD 886 plakalı otomobil, Mesudiye ışıklı kavşağından yolun karşısına geçmeye çalışan Alperen Bayram'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan ve karayolunun ortasına savrulan Bayram'ın üzerinden aynı yönden gelen Yılmaz T. (45) yönetimindeki 16 J 6411 plakalı otomobil geçti. İki otomobilin çarptığı genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, sürücü Selçuk D.'nin kazanın ardından otomobilinden inerek yol ortasında yatan Alperen Bayram'ı kenarı çekerek, başka araçların Bayram'ın üzerinden geçmesini önlediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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