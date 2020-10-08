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İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve daha sonrasında çarpışmanın etkisi ile savrularak farklı bir araca çarptıkları an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaza, dün Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve daha sonrasında çarpışmanın etkisi ile savrularak farklı bir araca çarptıkları an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 54 H 1617 plakalı Volvo marka otomobil ile H.Ö. idaresindeki 54 YP 175 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpışmış, çarpışmanın etkisi ile savrulan 54 YP 175 plakalı otomobil ise C.D. idaresindeki 41 BD 952 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce kazada yaralan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Meydana gelen kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması ve daha sonrasında ise savrularak ticari araca çarptıkları an yer alıyor. Çevredeki vatandaşların kazayı görerek bölgeye koştukları anlar da görüntülere yansıyor.

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