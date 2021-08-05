İki partiden Meclis'e 'acil toplanma' çağrısı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İşçi Parti'li milletvekilleri Ahmet Şık, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Barış Atay Mengüllüoğlu ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ege ve Akdeniz'de çıkan yangınların hala devam ettiğini belirterek iktidarın Türkiye'nin yaşadığı her krizi kendisi için fırsata çevirme girişimlerinin acı bir örneği ile karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.

Yangınlara karşı canla başla mücadele eden tüm yurttaşlara, itfaiye ekiplerine ve belediyelere minnettar olduklarını ifade eden Baş, şunları kaydetti:



"Merkez Yürütme Kurulumuz ve milletvekillerimiz İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı toplanıp bir durum değerlendirmesi yapmıştır. İçinden geçtiğimiz günler normal günler değildir ve hiçbirimizin hayatını olağan biçimde sürdürmeye hakkı yoktur. Savaş koşullarında kurulmuş TBMM ve halkın oylarıyla seçilmiş milletvekilleri yaşadığımız bu olağanüstü durum karşısında sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ülkemizin ve halkımızın kaderi bir kişinin iki dudağı arasına terk edilemez. Bir metrekare dahi toprağımızın yanmaması, tek bir canlının dahi hayatını kaybetmemesi ve gereken yasal, idari tedbirlerin alınması için TBMM bir gün daha kaybetmeden harekete geçmelidir. Vakit tatil vakti değildir, TBMM'nin göreve başlaması için acil çağrı yapıyoruz. Vicdan sahibi tüm milletvekillerinin bu çağrıya kulak vereceğine inanıyoruz."

BİR ÇAĞRI DA SAADET PARTİSİ'NDEN

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, orman yangını felaketini söndürmeye çalışan herkese gönülden teşekkür ederek başladı. Yangın tehlikesine karşı yeterli önlemlerin alınmadığını iddia eden Karaduman, "Daha önce 'Çakmak çakılsa haberimiz olur.' diyen Sayın Bakan'ın ormanlarımız yanarken 'Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok' demesi, bir taraftan düşündürücü, bir taraftan üzücü, diğer taraftan da yaşanan bu ihmali adeta itiraf niteliğindedir." dedi.

"BU PARAYA 5 UÇAK SATIN ALABİLİRDİK"

Rusya'dan 203 milyon lira karşılığında 153 günlüğüne 3 yangın söndürme uçağı kiralandığını anlatan Karaduman, "Halbuki bu parayla 5 tane uçak satın alabilmemiz mümkündür. Bu durum izah edilmelidir, bunun hesabını bu ülkeyi yönetenler vermelidir." diye konuştu.

Yangınlarla mücadele sürerken TBMM'nin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Karaduman, "Böyle bir süreçte TBMM'nin tatilde olması asla kabul edilemez. Dolayısıyla Meclis derhal olağanüstü toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasının 120 milletvekilinin imzasıyla mümkün olduğuna dikkati çeken Karaduman, TBMM'nin bütün üyelerine bir mail atarak imza dilekçesine destek istediğini anlattı.

Konya'da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin Karaduman, "Hepimizi derinden yaralayan bu hadisenin mutlaka üzerine gidilmeli, bütün yönleriyle süreç aydınlatılmalı. Dün itibarıyla bu katliamı gerçekleştiren kişi hamdolsun ki yakalandı. O da en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. (AA)



