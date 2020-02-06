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İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 14:41 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın karakutu kayıtlarının incelemeye alındığını açıkladı.

İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili iki pilot hakkında da soruşturma başlatıldı.İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalanmasına ilişkin Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane açıklamalarda bulundu.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing B737 800 tipi uçak dün akşam saatlerinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarken meydana gelen kazada üç kişi hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı.

Pegasus Genel Müdürü Nane, düzenlediği basın toplantısında "Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kaza Araştırma İnceleme Kurulu iki gibi devreye girdiler. Karakutu tabir ettiğimiz kayıt cihazlarımız alındı, emniyet altına konuldu ve onların deşifresi çalışmaları başlatıldı. Hep birlikte raporun çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Nane, uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat toplam 183 kişi olduğunu ve 23 yaralının hastanede tedavi altına alındığı bilgisini verdi. Nane, 53 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Savcılık soruşturma başlattı

Uçak kazasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın kaptan pilotu Mahmut A. ve Güney Kore uyruklu yardımcı pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi.

Kan örneklerinin mahkemeden moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi yönünde karar aldı. Savcılık ayrıca iki pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi.

Kule ile pilotlar arasındaki konuşma

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıkmıştı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, "Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı rapor etti" anonsunda bulunuyor. Kule görevlisi ayrıca, "10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yapıyor. Kule, pilota bir önceki uçağın inişi pas geçtiğini de aktarıyor.

DW,DHA/SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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