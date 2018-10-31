İki pitbull cinsi köpeğin ata saldırdığı anlar kamerada

Yolda sahibiyle giden ata denk gelen pitbull cinsi köpekler, bir anda ata saldırmaya başlayınca dehşet yaşandı. Sahibinin tüm çabalarına rağmen ata saldırmak için hamleler yapan pitbull köpekleri, atı boynundan yakalamaya çalıştı.

Atın sahibinin elindeki sopayla köpeklere defalarca vurması bile köpekleri hemen etkileyemedi. Daha sonra adamın iki köpek ve bir at arasında yaşadığı korkunç anlarda yaptığı müdahaleler köpekleri kaçırdı. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü sosyal medyada yayıldı.



