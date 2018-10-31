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İki pitbull cinsi köpeğin ata saldırdığı anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 31.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

Yolda sahibinin yanında yürüyen atı gören iki pitbull cinsi köpek, ata saldırdı. Atın sahibinin tüm müdahalelerine rağmen iki köpeğin ata saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yolda sahibiyle giden ata denk gelen pitbull cinsi köpekler, bir anda ata saldırmaya başlayınca dehşet yaşandı. Sahibinin tüm çabalarına rağmen ata saldırmak için hamleler yapan pitbull köpekleri, atı boynundan yakalamaya çalıştı.

Atın sahibinin elindeki sopayla köpeklere defalarca vurması bile köpekleri hemen etkileyemedi. Daha sonra adamın iki köpek ve bir at arasında yaşadığı korkunç anlarda yaptığı müdahaleler köpekleri kaçırdı. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü sosyal medyada yayıldı.

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pitbull saldırısı köpek at

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