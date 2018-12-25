HABER

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:52 | Son Güncelleme

Babaları vefat eden biri komiser olan iki polis memuru, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde doktorları ve hastaları rehin aldı.

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Hastalara ve doktorlara silah çeken komiser ve polis memurunun kimsenin çıkışına izin vermediği bildirildi. Öte yandan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da (SES) resmi Twitter hesabından rehin olayını duyurdu.

Hastane yetkililerin polise haber vermesi ile genel cerrahi bölümüne gelen polislerin, rehin alan polisleri ikna etmesi üzerine olayın sonlandığı öğrenildi.


Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!
Sivas'ta okullara 1 gün kar tatili (2)Sivas'ta okullara 1 gün kar tatili (2)
Kar geçit vermiyor! Araçlar yolda kaldıKar geçit vermiyor! Araçlar yolda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi polis rehine krizi Sağlık Emekçileri Sendikası

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti

Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kar geçit vermiyor! Araçlar yolda kaldı

Son dakika! Sivas Valisi Twitter hesabından duyurdu: Okullara 1 gün kar tatili

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul'da taksilere denetleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.