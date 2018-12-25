Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Hastalara ve doktorlara silah çeken komiser ve polis memurunun kimsenin çıkışına izin vermediği bildirildi. Öte yandan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da (SES) resmi Twitter hesabından rehin olayını duyurdu.

Hastane yetkililerin polise haber vermesi ile genel cerrahi bölümüne gelen polislerin, rehin alan polisleri ikna etmesi üzerine olayın sonlandığı öğrenildi.

Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde hastalar ve sağlık emekçilerinin, yakınını kaybeden polis memurları tarafından silahla rehin alındıkları bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. — sesgenelmerkezi (@sesgenelmerkezi) 25 Aralık 2018



