İSTANBUL (AA) - ALİ CEVAHİR AKTÜRK - Kadıköy'de, yasak saatte içki satışı yaptığı tespit edilen tekel bayisi sahibinden, hazırladıkları tutanağı imha etme karşılığında para aldığı iddia edilen 2 polis memuru hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde tekel bayisi işleten müşteki O.T'nin gece 23.00 sıralarında yasak olan saatte bir kişiye içki sattığı ihbarı üzerine, polis memurları E.Y. ve M.K'nin olay yerine gittikleri belirtildi.

Polislerin, yasak saatte alkol satışını tespit ederek bununla ilgili tutanak hazırladıkları ifade edilen iddianamede, müşteki O.T'nin işlem yapılmaması konusunda ısrarı üzerine 4 bin lira para isteyen sanık polislerin "Biner lirayı biz alacağız, 2 bin lirayı yukarıya vereceğiz." dedikleri, pazarlık sonucu 3 bin lirada anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, müşteki O.T'nin babasından para isteyeceğini söylemesi üzerine sanık polislerin 10 dakika sonra kendisini başka bir adreste bekleyeceğini söyleyerek bayiden ayrıldıkları vurgulanarak, müştekinin de bu sırada iş yerine gelen yunus ekibindeki dört polise olayı anlattığı, bu polislerin müştekiyi para isteyen kişilerin dolandırıcı olabilecekleri konusunda uyardığı aktarıldı.